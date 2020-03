Comezan os cambios de tráfico no Burgo

Plan de tráfico especial no Burgo © Concello de Pontevedra

As obras da reforma da Ponte do Burgo entran na fase final co fresado e asfaltado do tramo de Domingo Fontán afectado e tamén da avenida da Coruña. Esta intervención obrigará a facer restricións de tráfico na avenida da Coruña, dende Pasarón a Domingo Fontán; mentres que Domingo Fontán permanecerá no mesmo réxime circulatorio que até o de agora.

Este asfaltado executarase dende as 10.00 horas do martes até o venres, 13 de marzo.

O plan de tráfico inclúe a restrición do acceso á avenida da Coruña, permitindo o paso a residentes e servizos, e garantindo a mobilidade de veciños e da actividade comercial da zona. Todos estarán obrigados a saír pola rúa da Santiña.

Tamén é preciso mudar o sentido de circulación nas rúas que arrodean ao campo de Pasarón pola zona norte e leste: Luís Otero e Leonardo Enríquez, para darlle saída á rúa Juan Bautista Andrade cara a avenida de Compostela.

Toda a zona disporá de sinalización adecuada para informar aos condutores e tamén se colocarán carteis no barrio para informar á veciñanza.