RADIO.- Que pasa en cada período de idade do can? Podcans explícacho

Etapa prenatal, neonatal, xuvenil, adulta e madurez. Son períodos críticos na vida dun can e dos que trata nesta ocasión Podcans. O educador canino Diego Álvarez explica que sucede en cada un deses momentos, a que hai que prestar atención ou que hai que evitar en cada etapa.

Pasan 63 días desde a fecundación ata o nacemento dun cachorro. Durante as dúas primeiras semanas prodúcese o desenvolvemento neurolóxico; hai unha etapa transicional entre a segunda e terceira semana; e a partir dese momento hai que traballar a socialización ata que chega a etapa xuvenil. Neste podcast tamén explica que é a "conduta do can xeriátrico" así como a "síndrome de privación sensorial".

A imaxe que acompaña o programa de PontevedraViva Radio corresponde a Thor, un cruzamento de Mastín de aproximadamente dous anos. É sociable con persoas e cans. Atópase tutelado pola Asociación Tu eres nuestra ayuda ata que se produza a súa acollida. O teléfono do colectivo é o 633 84 26 56.