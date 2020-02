RADIO.- Podcans: O teu can tamén se merece unha masaxe

A tensión en determinadas zonas do corpo pode derivar en comportamentos non desexados como agresividade ou medo. Para evitar esas situacións, o educador canino de Podcans, Diego Álvarez, fala nesta ocasión do Método Tellington TTouch. Coa súa aplicación nos cans conséguese mellorar o movemento, reducir o esteas, liberar tensións, ou mellorar o vínculo entre o can e o seu guía.

Trátase dun método que inicialmente se desenvolveu en cabalos e actualmente emprégase con diversos animais. Combina masaxes, exercicios de guía e de obstáculos. No programa de PontevedraViva Radio, explícase que tipos de TTouch pódense realizar, en que zonas do corpo do animal e que beneficios reporta.

A imaxe que acompaña o podcast corresponde a Sabela, unha cadela que ten uns dez anos de idade e cuxa acollida urxe especialmente. O motivo é que ten mal unha pata e un tumor, que polo momento non son operables dado o seu exceso de peso. Por iso os seus guías deben coidar que realice un exercicio constante para quitar ese sobrepeso que permita a súa intervención. Aínda que socializa ben con outros animais e persoas é medorenta. Atópase na Asociación de Amigos da Canceira de Poio.