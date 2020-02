O videoclip que alarmou Pontevedra, nomeado aos Mestre Mateo

Imaxe da rodaxe de Perfidia, realizado por Trece Amarillo, no aparcamento de Mollabao © Trece Amarillo Imaxe da rodaxe de Perfidia, realizado por Trece Amarillo, no aparcamento de Mollabao © Trece Amarillo Imaxe da rodaxe de Perfidia, realizado por Trece Amarillo, no aparcamento de Mollabao © Trece Amarillo Estado no que quedou o coche queimado durante a rodaxe do videoclip Perfidia, realizado por Trece Amarillo © Diego Torrado

Domingo 10 de novembro do 2019, día de Eleccións Xerais. Unha columna de fume negro saíndo do aparcamento disuasorio de Mollabao en Pontevedra fai saltar as alarmas na cidade. En sentido contrario á marcha e a toda velocidade, un coche de Policía Nacional diríxese á orixe do lume. Alí descobren un coche envorcado, ardendo e cunha decena de persoas ao redor, pero a alerta desaparece. Era a gravación dun videoclip do grupo de música tradicional Tanxugueiras que os mozos do produtora Trece Amarillo, Diego Muñoz e Diego Santaclara, pactaran co Concello, a Policía Local e Protección Civil.

Tres meses despois daquel suceso que provocou numerosas chamadas ao servizo de Emerxencias, a Academia do Audiovisual Galego seleccionou esta obra, titulada Perfidia, para participar na próxima edición dos Mestre Mateo na que competirá con outras tres creacións polo galardón a mellor videoclip. "Nós somos dous rapaces de Marín que só levamos ano e medio facendo vídeos. E é a primeira vez que nos presentamos" declara Muñoz que aínda non acaba de crerse o nomeamento. Tampouco queren facerse demasiadas ilusións con gañar. "Hai moito nivel", recoñece. Pero tamén son conscientes dos seus puntos fortes. "Visualmente é moi rechamante e trátase dun grupo de música tradicional composto por mulleres e rompendo cousas", salientan ambos a carga simbólica e feminista da cinta.

Cun orzamento que non alcanza os 2.000 euros e ao redor dun mes de traballo, Trece Amarillo competirá con xigantes como Warner ou grupos tan consagrados como Heredeiros dá Crus pola figura.

Sen dúbida, o aspecto máis ambicioso e complicado do videoclip e sobre o que vira todo o argumento é a queima do coche. "Querían facer un videoclip no que saísen as Tanxugueiras rompendo cousas", esa era a premisa inicial que lle trasladaron á produtora. E despois dunha primeira reunión e unha tormenta de ideas: "E por que non queimamos un coche?". Soaba a tolemia, pero a imaxe convenceu a todo o equipo.

"Fomos a un despezamento e o dono flipaba, pero en realidade non é algo tan raro porque para rodaxes adóitase acudir a estes sitios", puntualizan os de Trece Amarillo, que agradecen a colaboración do propietario, quen se ocupou non só de conseguirlles un vehículo, tamén de tramitar todos os permisos para incendialo.

Co coche asegurado, agora só faltaba conseguir un lugar. E os dous Diegos volveron pensar ao grande. Despois de contactar coa Film Commission e o Concello de Pontevedra, conseguiron un principio de acordo para pechar a ponte das Correntes de madrugada e facer arder alí o turismo. "Uns días antes da gravación chamáronnos da Policía Local para dicirnos que, ao estar cortada cale Domingo Fontán, a ponte era a única vía de saída da ciuda e que non podían cortalo", relata Muñoz como caeu o plan principal.

A contrarreloxo puxéronse a buscar unha localización alternativa. Preguntaron en Marín e en Barro co obxectivo de realizar a gravación na vía pública. Pero a tramitación ía alongarse demasiado e o tempo botábaselles encima. Aproveitando a boa predisposición do Concello de Pontevedra, aos marinenses ocorréuselles o aparcamento disuasorio de Mollabao. Preguntaron aos responsables e en cuestión de horas, reservaron o espazo para a mañá do día das eleccións.

O que sucedeu despois xa é coñecido, unha falsa alarma polo incendio dun vehículo que pode acabar nun deses longos discursos cargado de agradecementos. Non na gala dos Grammy, pero si na dos Mestre Mateo. Quen sabe.