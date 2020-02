A Deputación promociona a ruta da camelia cunha visita guiada ao castelo de Soutomaior

A camelia está en plena floración e a Deputación aproveita este acontecemento natural para promocionar o roteiro da camelia. A primeira parada desta xira tivo lugar no castelo de Soutomaior, pero o itinerario completo está formado polos xardíns do Pazo de Rubiáns (Vilagarcía), do Pazo Quinteiro dá Cruz (Ribadumia), do Pazo de Lourizán (Pontevedra), do Pazo Quiñones de León (Vigo), do Pazo Gandarón (Pontevedra), do Pazo A Saleta (Meis), do Pazo de Oca (A Estrada) e do Parque do Castro (Vigo).

Aqueles que completen todo o roteiro terían a oportunidade de contemplar un total de 80 especies distintas e das miles de variedades de camelia presentes en Galicia. Catro deles están declarados Xardíns de Excenlencia Internacional pola Sociedade Internacional da Camelia.

Na primeira visita guiada da tempada, a deputada provincial, Ana Laura Iglesias, destacou os valores da camelia como flor representativa das Rías Baixas e destacou a boa acollida que está a ter esta iniciativa entre o público.