Duascentas cerdeiras plantadas por escolares florecen o Camiño ao seu paso por Poio

Plantación de cerdeiras dentro do proxecto 'Florece o Camiño' © Concello de Poio

Ao redor dun centenar de escolares dos centros Isidora Riestra de San Xoán de Poio; Espedregada, de Raxo e Viñas da parroquia de San Salvador participaban este mércores 22 do proxecto 'Florece o Camiño' coa plantación de 200 cerdeiras nunha parcela situada nas inmediacións do inicio do Roteiro dos Miradoiros.

Esta proposta parte da comunidade de montes Rega dos Agros de Combarro e conta coa colaboración das concellerías de Educación e Medio Ambiente do Concello de Poio.

A parcela onde se realizaron as plantacións se atopa na etapa inicial da denominada Variante Espiritual do Camiño, entre Pontevedra e o Mosteiro da Armenteira en Meis.

Tanto o presidente da Asociación Amigos do Camiño Portugués Tino Lores como o alcalde de Poio Luciano Sobral axudaron na plantación aos escolares en colaboración con integrantes de Rega dos Agros e operarios municipais.

Con esta plantación quere poñerse en valor toda esta contorna coa idea de continuar atraendo máis peregrinación por este roteiro do Camiño a Santiago e tamén se busca a implicación dos menores coa protección ambiental. Este xoves participarán estudantes dos colexios de Lourido e Chancelas coa plantación de máis cerexeiras.