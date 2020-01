En liberdade o estafador de vehículos de luxo que o domingo fuxiu da Garda Civil nun Aston Martin por Sanxenxo

O Xulgado de Instrución número 3 de Cambados decretou a posta en liberdade sen fianza do mozo de 34 anos detido o pasado domingo en Sanxenxo tras protagonizar unha espectacular fuxida da Garda Civil por toda a localidade a bordo dun turismo de alta gama Aston Martin.

O mozo permaneceu nos calabozos da Garda Civil de Cambados desde última hora do domingo e pasou a disposición xudicial ao mediodía deste martes. Finalmente, foi posto en liberdade, en calidade de investigado por presuntamente cometer dous delitos de estafa, un delito de atentado contra axentes da autoridade, condución temeraria, danos en vehículo, apropiación indebida de vehículo e usurpación de estado civil.

Segundo confirmaron fontes da investigación, os delitos de estafa, apropiación indebida de vehículo e usurpación de estado civil eran xa previos a este domingo e motivaran que a Garda Civil establecese un dispositivo o domingo para detelo. En canto aos delitos de atentado contra axentes da autoridade, condución temeraria e danos en vehículo, cometeunos o domingo.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a titular do Xulgado de Instrución número 3 de Cambados tomou a decisión da posta en liberdade e a continuación inhibiuse a favor de tres xulgados distintos.

Así, inhibiuse a favor do Xulgado de Instrución número 2 de Cambados en relación a unha presunta estafa e ao atentado contra axentes da autoridade, condución temeraria e danos en vehículo cometidos o domingo; a favor do xulgado que estaba de garda en Caldas en relación a unha presunta estafa nunha estación de servizo sucedida o día 12 de decembro; e a favor do xulgado que estaba de garda en Vilagarcía en relación a unha presunta apropiación indebida de vehículo e usurpación de estado civil sucedidos o 5 de xaneiro.

Este mozo do Salnés xa fora detido pola Garda Civil o pasado verán cando conducía un coche de alta gama que subtraera en Países Baixos. Este domingo todo ocorreu a partir das seis da tarde deste domingo. Unha patrulla da compañía da Garda Civil de Vilagarcía estableceu un operativo especial de seguridade para deterlle por delitos previos e cruzou un vehículo oficial diante do seu para obrigarlle a parar, pero desatendeu as peticións dos axentes e, lonxe de deterse, levou por diante o coche patrulla, que, froito do impacto, acabou golpeando a outro coche.

Tras iso, tampouco se detivo e emprendeu a fuxida a toda velocidade. A Garda Civil seguiuno, pero a persecución foi infrutuosa. Tras seguilo por rúas de Sanxenxo, Portonovo e Noalla a toda velocidade, perdéronlle a pista. Nese traxecto, incumpriu múltiples normas de circulación.

Finalmente, foi arrestado dúas horas despois, sobre as oito da tarde. Os axentes localizárono, detiveron e trasladaron ao cuartel da Garda Civil de Cambados.

O detido, de 34 anos, naceu en Bélxica, pero ten o domicilio oficial en Cambados e adoita residir entre Sanxenxo e Vilagarcía. Os delitos que lle converteron en delincuente multirreincidente adóitaos cometer entre a zona do Salnés e os Países Baixos, en especial Bélxica e Holanda.

As modalidades delituosas que se lle atribúen son variadas, fundamentalmente estafas e furtos en gasolineiras e concesionarios de vehículos de luxo. Ademais, nesta ocasión foi detido por todos eses delitos anteriores e polos dous novos que cometeu o domingo na súa fuxida polas rúas de Sanxenxo.