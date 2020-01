Rosario Álvarez e a Esdemga reciben con orgullo o Premio Cidade de Pontevedra

Entrega dos Premios Cidade de Pontevedra 2019 © Cristina Saiz Entrega dos Premios Cidade de Pontevedra 2019 © Cristina Saiz Entrega dos Premios Cidade de Pontevedra 2019 © Cristina Saiz

"Deberiamos crer máis en nós mesmos", afirmou no seu discurso Lola Dopico, directora da Escola e do Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda (Esdemga) ao facer referencia ao proxecto que Zara comezou a editar en escolas de Tokyo, Londres ou Milán e que agora tamén contempla ao centro de estudos pertencente ao campus pontevedrés.

Tanto Lola Dopico como Rosario Álvarez amosáronse orgullosas e ilusionadas na entrega dos Premios Cidade de Pontevedra, durante a a sesión de honra que se desenvolvía este luns con motivo da celebración de San Sebastián no Teatro Principal.

Rosario Álvarez, premiada na categoría de persoa física, agradeceu á súa familia, en especial á tribo dos Blanco, e a súa familia máis próxima e aos amigos o apoio para ir medrando afectivamente en Pontevedra, entre as que destacaba ás compañeiras de instituto coas que mantén contacto cando menos unha vez ao ano. A presidenta do Consello da Cultura Galega lembrou cando ía á escola na Ferrería e despois ao Instituto de Pontevedra.

Álvarez indicou que no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega en 2003 xa sinalaba que o seu inicio estivo en Pontevedra e lembrou á profesora Berta, a María Victoria, a Marcelino ou a Xesús e á Boa Vila, onde fixo referencia a paisaxes urbanas como a praza do Pan, San Bartolomeu ou a Ferrería.

Lembrou tamén que naceu e se criou na Fonte dos Tornos, que definiu como un microcosmos veciñal de artesáns e comerciantes. E continuou explicando que medrou en Pontevedra cando aínda se contaban historias e lendas de vellos mariños e de fuxidos polo monte. E da boa vila, sinalaba no seu discurso, nace o seu amor pola cultura popular e pola lingua da xente e o seu interese polo patrimonio inmaterial. Tamén fixo referencia a Frei Martín Sarmiento e Juan Manuel Pintos que provocaron o seu orgullo de sentirse pontevedresa.

Pola súa banda, Lola Dopico, como directora da Esdemga, premio á persoa xurídica, reafirmouse en que este premio valora o esforzo que se levou a cabo para poñer a titulación en marcha e de maneira colectiva. E destacou os numerosos recoñecementos que foron chegando como o Premio Talent&co., que recoñecía á Esdemga como a mellor escola de deseño de moda en España.

Destacou tamén o profesorado e o alumnado da escola a quen definiu como xente nova de extraordinaria valía, creativa, traballadora e que permitiron poñer en marcha o desfile Debut no ano 2007. E salientou que o alumnado leva o nome de Pontevedra por diferentes zonas do planeta. Agradeceu tamén ao Concello de Pontevedra polo compromiso e apoio ofrecido aos diferentes proxectos da Esdemga.

Por último, apuntou que desde o Máster continuarán a facer esforzos para seguir a merecer este premio Cidade de Pontevedra e "do maior dos premios que é formar parte de esta marabillosa Cidade".

O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores no seu discurso explicou que para evolucionar como individuos e como sociedade precísase de persoas que estean dispostas a darlle a volta a todo e que saiban aproveitar a nosa historia, a escencia da cultura e as tradicións para actualizalas e dar solución a novas demandas. Fixo tamén mención a José Portela Leirós, ex decano do Colexio de Procuradores de Pontevedra, e a Fundación Amigos de Galiza; que resultaron candidatos este ano a estes premios.

No patio de butacas seguindo o acto atopábanse, entre outras personalidades, a académica Fina Casalderrey; o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes; o director do Museo Xosé Manuel Rey e o seu antecesor no cargo Carlos Valle. O evento rematou coa interpretación a cargo do grupo folclórico Os de Algures do himno galego.