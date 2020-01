A Xunta ofrece colaboración ao Goberno de España para as obras de saneamento da Illa de Arousa, Sanxenxo e Poio

Ethel Vázquez e Hugo Morán © Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia propúxolle ao Goberno de España un "acordo global de colaboración" para impulsar conxuntamente as obras de saneamento máis prioritarias para a Comunidade autónoma.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, mantivo este martes unha xuntanza co secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, na que abordaron a situación das principais necesidades en materia de augas en Galicia.

A conselleira trasladou a disposición da Xunta a colaborar economicamente, achegando fondos propios da Comunidade Autónoma, para cofinanciar as actuacións de saneamento declaradas de interese xeral do Estado, como son as obras da Illa de Arousa, e de Raxó (Poio) e Sanxenxo.

Ademáis a conselleira solicitou a colaboración do Ministerio para a Transición Ecolóxica na tramitación necesaria para construír o novo emisario submarino da depuradora de Pontevedra e facilitar o saneamento da ría.