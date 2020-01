Cubela quere crear unha gran zona de lecer na praia fluvial de Cerdedo

Sacar adiante un proxecto turístico e natural cun gran espazo de lecer ao aire libre é a proposta na que traballa o goberno local de Cerdedo-Cotobade para a praia fluvial de Cerdedo situada na base do Monte Seixo.

O primeiro paso para levar a cabo este proxecto contémplase con 17.000 euros dos orzamentos destinados a redactar durante 2020 un Plan Especial de Dotacións para a realización da obra. O trámite administrativo é, segundo o alcalde Jorge Cubela, similar ao realizado para construír a Residencia da Terceira idade de Carballedo.

A intención do goberno é mellorar os espazos actuais coa construción de diversas infraestruturas e servizos de lecer, integrados na contorna para respectar o seu valor ambiental, mantendo vinculación co deporte, o xogo e os hábitos saudables. A intención de Cubela é completar a proposta cunha senda que permita conectar toda a zona e con espazos para locais de hostalería.

O Plan Especial permitirá coñecer todas as posibilidades para levar a cabo esta iniciativa e ver as obras necesarias co seu correspondente orzamento, que se comezaría a xestionar entre as diferentes administracións para poder abordar os traballos, segundo apunta Cubela co obxectivo de conseguir "a mellor área de lecer fluvial da provincia".