Máis da metade do viño branco vendido en Galicia, Asturias e León é de Rías Baixas

Os viños de Rías Baixas son os segundos máis vendidos entre as denominacións de orixe que comercializan viño branco, só por detrás de Rueda, segundo reflicte o informe anual do mercado elaborado pola consultora Nielsen.

O informe, que foi presentado este martes en Pontevedra ante representantes de máis dunha vintena de adegas da denominación pontevedresa, conclúe que o 10,6% dos viños brancos que se venden no noso país proceden da DO Rías Baixas.

No último ano, Rías Baixas incrementou nun 3,1% a súa cota de mercado en volume e nun 4,5% en valor, cifras que lle permiten ocupar a oitava posición dentro da clasificación de denominacións de orixe españolas.

A presenza dos viños pontevedreses aumentou significativamente, segundo o informe Nielsen, en hipermercados, supermercados grandes, hoteis e restaurantes.

Segundo Nielsen, a tendencia á alza na hostalería ten unha "enorme importancia", xa que é neste sector no que se consomen os viños de maior valor.

O estudo demostra ademais que máis do 50% do viño de Rías Baixas consómese en Galicia, Asturias e León, onde logra unha cota de mercado do 10,5%.

Rías Baixas tamén aumenta o seu consumo nas áreas metropolitanas de Madrid e Barcelona, un 2,5% e un 2,6% máis respectivamente; e na Comunidade Valenciana, Murcia e Albacete, onde o crecemento roza o 3%.

Pola contra, Nielsen recomenda á denominación de orixe reforzar a súa presenza na zona sur do país, onde as vendas non lograron o resultado esperado.