Rías Baixas teme non cubrir niveis de venda pola escaseza da súa vendima

A vendima de 2019 non foi todo o produtiva do esperado na denominación de orixe Rías Baixas. Tanto é así que as adegas comezan a temer que non poderán cubrir os niveis de venda dos últimos anos. A uva recollida non é suficiente e apenas contan con existencias de anadas anteriores.

Así o recoñece o Consello Regulador desta denominación, que informou este venres que a vendima finalizou cunha colleita de 32,4 millóns de quilos de uva recollidos nas súas máis de 4.000 hectáreas de produción, un 16% menos que en 2018.

Os empresarios estiman que, con esa uva, poderán producir uns 22 millóns de litros de viño, moi por baixo das vendas anuais de Rías Baixas.

A pesar diso, segundo explican os técnicos, a uva que entrou en adegas está "sa e con boas gradacións", polo que se espera unha anada "de calidade e moi aromática". Iso é debido a que a vendima puido desenvolverse con tranquilidade nun viñedo que estaba nun adecuado estado sanitario e vexetativo.

O desenvolvemento do viñedo, con todo, estivo marcado por unha adversa meteoroloxía que comezou motivando unha brotación moi rápida e irregular e os cambios brucos de temperatura durante marzo e abril provocaron certa retardación no seu crecemento.

Ademais, influíron negativamente os episodios de vento, que produciron danos nos primeiros brotes, así como a saraiba que, a finais de abril, danou os viñedos. Estas malas condicións meteorolóxicas non axudaron tampouco na floración e purga

Como consecuencia, producíronse acios pequenos e pouco compactos debido ao corremento de flor. Ao final, a estabilidade climática durante agosto e setembro permitiu un envero en boas condicións e unha vendima tranquila.

Os 5.177 viticultores implicados na presente vendima recolleron 31.290.082 quilos de variedade albariño, que representa o 96% da uva producida na denominación. Seguen a caíño branco co 0,83%, e a treixadura co 0,67%.

En canto á repartición da produción por subzonas, a do Salnés é a principal produtora co 64% do total da vendima, seguida polo Condado do Tea co 21% e O Rosal co 9,5%.

Un total de 25 auditores-veedores, que este ano se viron apoiados polos seis inspectores que contratou a Consellería do Medio Rural, foron os responsables de controlar ás 162 adegas e velar polo bo desenvolvemento desta vendima.