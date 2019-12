Impulsan un centro hípico en Sanxenxo e un complexo de cabanas mariñeiras en Cabo Udra

Ata dezaseis proxectos financia actualmente o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra para mellorar e potenciar actividades relacionadas coa pesca e dinamizar a economía do seu territorio, composto por Meaño, Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Marín e Bueu.

Así se explicou este venres nun acto público celebrado na Finca de Briz, en Marín, no que se presentaron brevemente cada un dos proxectos, directamente polos seus promotores.

O total das axudas recibidas para estas iniciativas, que proveñen da Consellería do Mar e do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, é de 960.000 euros. O investimento global nestes dezaseis proxectos roza os 2,5 millóns de euros.

Seis dos proxectos financiados corresponden a emprendedores de Sanxenxo, catro a Poio e os seis restantes, a razón de dous cada un, a Pontevedra, Marín e Bueu.

Dúas das iniciativas máis innovadoras que financiará o GALP serán a apertura dun centro hípico que impulsará actividades ambientais en Sanxenxo ou a creación dun complexo de cabanas mariñeiras en Cabo Udra, inspiradas na esencia tradicional das bateas.

A apertura dun restaurante en Raxó que terá tamén cetárea e cocedoiro de marisco, un mesón en Portonovo que comercializará a pesca do día, a elaboración dunha rede de roteiros turísticos pola ría ou a creación dun conxunto de apartamentos turísticos na Lanzada son outros dos proxectos que apoiará esta convocatoria.

Ademais, dúas comercializadoras de produtos pesqueiros en Marín renovarán maquinaria, unha tapería en Sanxenxo vaise especializar en bocadillos con produtos do mar, unha compañía especializada en mergullo adquirirá unha embarcación adaptada e inclusiva e outra impulsará un proxecto para promocionar rutas ciclistas pola contorna da ría.

O GALP tamén axudará a financiar un proxecto para automatizar o sistema de pesado e control da confraría de San Telmo, a iniciativa PescTrans do pósito de Bueu para distribuír as capturas que se poxan na lonxa aos comercializadores ou a elaboración dun vídeo do Concello de Pontevedra para divulgar a tradición e a cultura da pesca na ría.

Por último, a asociación cultural Rías de Vida comprará un equipamento de gravación submarina e de mergullo para facer unha serie de 25 documentais que se publicarán en YouTube sobre os fondos mariños e as especies que viven na ría de Pontevedra.