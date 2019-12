As obras da ponte do Burgo continuarán no Nadal para poder cumprir os prazos

Non haberá parón no Nadal, como é costume en todas as obras urbanas. Para poder cumprir os prazos da reforma da ponte do Burgo, que por esixencias da Unión Europea ten que estar rematada en febreiro, os traballos de rehabilitación continuarán durante todo o mes.

O edil de Mobilidade, Demetrio Gómez, explicou que durante esta semana se comezará coa obra de renovación do subministro de auga, toda vez que rematou a obra de reparación da avaría na galería de servizos á altura das Corbaceiras que se producira a finais de outubro.

A reparación desta avaría foi o motivo de que se atrasase o inicio da obra de 'encamisado' da tubaxe da auga na ponte do Burgo, e este retraso obriga a manter as obras operativas durante o período de Nadal para poder cumprir os prazos previstos de execución.

"Levabamos un colchón dun mes que quedou nun colchón de menos dunha semana para poder rematar en febreiro", afirmou Demetrio Gómez, ao tempo que asegurou que "vai ser a primeira vez que en Pontevedra teñamos aberta unha obra destas dimensións nun punto tan importante para o tráfico durante un período como o Nadal".

Ademais da colocación do 'encamisado', Demetrio Gómez informou que os traballos na cabeceira norte da ponte van a bo ritmo e que se está procedendo neste momento á colocación da nova varanda, e que "xa pode verse o efecto que fai na marxe de augas arriba".