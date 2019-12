Califican de "chapuza" e "aberración" o acceso ao Lérez desde a ponte do Burgo

O novo acceso ao río Lérez desde a ponte do Burgo, situado na súa cabeceira norte, desatou numerosas críticas. Entre elas, as do Partido Popular, que cualificou esta actuación como unha "chapuza" e unha "aberración urbanística" que esixen que se corrixa.

O portavoz do PP, Rafa Domínguez, lamenta que se recubrera con "formigón armado" unha pedra que "forma parte do noso patrimonio e da orixe da nosa cidade" e acusa o goberno municipal de non respectar "os nosos símbolos".

Domínguez, que se fixo eco das críticas dos usuarios e veciños do Burgo, asegura que esta actuación "carece de toda lóxica".

O novo acceso, ademais da súa cuestionada estética, converteuse segundo o portavoz do PP nunha "bancada inaccesible" na que hai unha "total falta de seguridade" polo desnivel entre os chanzos e a ausencia de iluminación.

"É un perigo tratar de cruzar a ponte ante a total falta de luz e, ademais, temos un paso de peóns ao final que está totalmente escuro coa consecuente falta de seguridade", engade o líder dos populares pontevedreses.

Os populares consideran que este novo acceso supón ademais un problema para os piragüistas que, a diario, utilizaban ese paso para chegar ata o río coas súas piraguas e que, a partir de agora, terán que "escalar" para saír da auga e afrontar un "risco gravísimo" para a súa integridade física.