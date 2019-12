Empeza a mudanza ao novo edificio xudicial da Parda

Este luns 2 de decembro iniciarase o traslado de distintos xulgados da cidade de Pontevedra ao novo edificio xudicial de A Parda, inaugurado hai xusto tres meses, o pasado mes de setembro.

Segundo a información facilitada pola Xunta de Galicia, as unidades xudiciais iranse trasladando de xeito escalonado para facilitar o normal funcionamento dos mesmos. Segundo as previsións, todas as unidades estarán trasladadas no mes de febreiro.

Os traballos comezarán co traslado do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1, seguido dos outros dous xulgados do contencioso-administrativo. A continuación, será a quenda dos catro xulgados do social, os dous do mercantil e os cinco de Primeira Instancia. Os últimos servizos en trasladarse serán os de Atención á Cidadanía e o Servizo Común de Actos de Comunicación e Execución (SCACE).

Nos últimos meses, a Xunta xa foi adiantando traballos como a instalación de mobiliario e sistemas de gravación nas salas de vistas para axilizar na medida do posible o traslado que comeza agora.

O novo edificio xudicial dispón dunha superficie de 23.000 metros cadrados para albergar 28 unidades xudiciais, de maneira que soluciona os problemas actuais de espazo e cubrirá a demanda, como mínimo, para os vindeiros 20 anos. A Xunta investiu na súa construción máis de 21 millóns de euros.

Nas súas seis plantas repartiranse diversos servizos: a planta baixa e a primeira albergarán o rexistro civil, as 16 salas de vistas, os despachos para avogados, procuradores e traballadores sociais ou o servizo común de actos de comunicación; e, no resto de plantas situaranse os xulgados. Ademais, conta con dous sotos cun aparcadoiro para os traballadores e cos arquivos.