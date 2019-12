O novo edificio xudicial da Parda cobra vida

Primeiros días de actividade do novo edificio xudicial da Parda © Cristina Saiz

Tres xulgados, os tres do contencioso-administrativo de Pontevedra, funcionan xa con normalidade no novo edificio xudicial da Parda. O inmoble empeza a cobrar vida, o luns celebráronse os primeiros xuízos e este mércores celebráronse vistas en dúas salas á vez. Son os primeiros pasos para un edificio no que a principios do mes de febreiro prevese que xa estean a funcionar os 14 xulgados que inaugurarán a súa actividade e que está pensado para cubrir as necesidades xudiciais do partido xudicial durante as próximas dúas décadas.

O traslado das distintas unidades xudiciais desde as súas localizacións previas comezou o pasado luns 2 de decembro, dous meses despois da inauguración oficial das instalacións, coa mudanza do xulgado do contencioso administrativo número 1 e nos últimos dez días consumouse a instalación dese e dos outros dous xulgados do contencioso-administrativo.

O resultado é que o edificio da rúa Germán Adrio que acollía estes servizos está xa baleiro e ao dispor da Xunta para outros usos e que este luns 9 o xulgado número 1 xa celebrou un xuízo sen problemas e o 2 xa o fixo este martes cunha completa axenda de sinalizacións que mesmo permitiu probar o novo sistema integrado de videoconferencias.

A xuíza decana de Pontevedra, Belén Rubido, e a xefa do servizo de Xustiza da delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra, Marta Mariño, percorreron este mércores parte das instalacións e explicaron algunhas das principais novidades e vantaxes que incorporan.

Segundo indicaron, na actualidade, hai seis salas operativas e o número elevarase a doce unha vez que o inmoble estea a pleno rendemento. Desas 12 salas, seis serán totalmente dixitais para adaptarse ás necesidades do expediente electrónico que aspira a que todos os procedementos xudiciais eliminen o papel e só teñan versión dixital e as outras seis serán moderas, pero con sistema ordinario.

Ademais, en paralelo á posta en marcha das novas salas, realizaranse cambios nas que existen no antigo edificio xudicial, que seguirá funcionando con toda a xurisdición penal e a Fiscalía. Dous das seis salas dese inmoble pasarán a ser tamén dixitais.

A 'xoia da coroa' deste novo edificio é a Sala Nobre ou Salón de Vodas, a de maior tamaño, que está preparada para acoller cerimonias civís e tamén xuízos de todo tipo. Este mércores xa estaba preparada para o seu uso e presenta novidades como a presenza de dúas pantallas dixitais que se viran cara a calquera localización que se precise dentro da sala e unha saída á beira que dá directamente á rúa por cuestións de seguridade e intimidade.

No acceso á sala, dous habitáculos equipados con cadeiras e illados do exterior permitirán que cada unha das partes implicadas nun proceso xudicial poidan reunirse con total discreción. Este servizo habilitouse en todas as salas de vista dos novos xulgados e mellora substancialmente as condicións de seguridade e a protección das vítimas nas distintas causas.

Este mércores, completado o traslado dos tres primeiros xulgados, empezou, un por un, a quenda dos catro xulgados do social, aos que seguirán os dous do mercantil e os cinco de primeira instancia. Os mercantís e sociais permitirán liberar espazo no edificio da Audiencia Provincial e os de primeira instancia trasladaranse desde o edificio xudicial actual da Parda, deixando ocos para unha reorganización do resto de servizos. Os últimos servizos en trasladarse serán os de atención á cidadanía e o servizo común de actos de comunicación e execución ( SCACE).

O traslado ao edificio está a realizarse de forma graduada e non implica a suspensión de actividade en ningún dos xulgados. Os tres que xa finalizaron a mudanza fixérono sen necesidade de suspender xuízos nin citas cos cidadáns e así ocorrerá cos demais. Todos os traslados son iguais e tamén todas as instalacións e todo o edificio está preparado cun circuíto interno de corredores de uso restrinxido que permitirá que xuíces, fiscais e, en xeral, todo o persoal xudicial desprácese con total discreción e garantindo a confidencialidade que esixen os procedementos xudiciais.

De momento, da seguridade do novo edificio encárganse dous axentes de seguridade privada, aínda que está previsto que a seguridade se rexa pola mesma organización que o edificio actual, dependente da Unidade de Vixilancia en Edificios Xudiciais da Xunta ( UVEX) e cuberta por axentes da Policía Nacional e, se estes non son suficientes, por empresas privadas. Na actualidade, as prazas de policías son insuficientes para cubrir as necesidades, pois se requiren nove e só hai tres, pero hai en macha un concurso para aumentar as prazas.

O novo edificio xudicial, que supuxo un investimento de 21 millóns de euros, é un inmoble de seis plantas e máis de 23.000 metros cadrados conectado cos actuais xulgados da Parda mediante unha pasarela acristalada. A planta baixa e a planta primeira albergarán o rexistro civil, as salas de vistas, os despachos para avogados, procuradores e traballadores sociais ou o servizo común de actos de comunicación.

Nas plantas segunda, terceira, cuarta e quinta estarán o resto dos xulgados. A sexta e última planta quedará sen ocupar por agora. Está aínda sen dividir e reservarase para futuros crecementos e necesidades de espazo. Ademais, os dous sotos albergarán un aparcamento para os traballadores dos xulgados e os arquivos, entre outras dependencias.