Marín estrea oitenta ciberexpertos

Entrega dos carnés de ciberexpertos en Marín © Policía Nacional de Pontevedra

Un total de oitenta escolares dos colexios San Narciso e La Inmaculada de Marín estreáronse este martes como ciberexpertos tras recibir os carnés emitidos pola Policía Nacional que os acreditan con esta preparación.

Os alumnos de sexto de primaria de ambos os centros recibiron o carné acreditativo como ciberexperto nun acto no Museo Manuel Torres de Marín que contou coa presenza da alcaldesa de Marín, María Ramallo; a comisaria xefa provincial de Pontevedra, Estíbaliz Palma; o xefe da Comisaría de Marín, Esteban Pinilla, e os directores dos dous centros educativos.

Con este recoñecemento, a Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra acredita que recibiron a formación necesaria impartida polos responsables de Participación Cidadá deste Corpo policial e superaron con éxito o exame correspondente.

Este proxecto da Policía Nacional levouse a cabo no marco do Plan Director para a Convivencia e mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas que promoven os ministerios de Interior e Educación.