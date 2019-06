Entrega dos carnés de Ciberexpertos en Marcón © Nacho Fuentes

"Alguien que se atreve a denunciar no es un chivato, es un valiente". Así llo explicou este martes a comisaria provincial da Policía Nacional Estíbaliz Palma a 22 alumnos de 6º de primaria do colexio de Marcón no acto de entrega dos carnés de ciberexpertos.

A mensaxe dirixida aos menores é clara, se ves ou es testemuña dalgunha situación de risco na rede, non o dubides, denuncia. E se falamos de acoso e calamos, iso "es un falso compañeirismo" dixo contundente a comisaria Palma, "que no os de corte".

Os escolares abordaron un curso sobre o uso seguro da internet, afrontando problemas como o ciberacoso, grooming, sexting, suplantación de identidade, comunidades perigosas, acceso a contido inapropiado, xestión da privacidade ou identidade dixital, entre outros.

O delegado de Participación Cidadá da Comisaría, Roberto Carlos Carreira, foi o encargado de impartir un completo programa formativo e resolver todas as súas dúbidas sobre o uso das novas tecnoloxías.

A subdelegada do Goberno, Maica Larriba xunto á comisaria sensibilizaron aos alumnos no uso responsable da internet e detectar os riscos e problemas que poidan atopar pero sempre desde un punto de vista positivo, é dicir, internet é tamén unha fonte de posibilidades e oportunidades.