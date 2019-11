O xuízo ao excontable (F. F. A.) da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove, por malversación de fondos públicos tiña previsto o seu comezo este luns, pero tivo que suspenderse pola ausencia dun dos membros do xurado. Para o inicio da sesión eran necesarias as vinte persoas citadas, pero só compareceron dezanove polo que o xuízo, procedente do Xulgado de Instrución Número 1 de Cambados, queda posposto para a próxima semana.

A Fiscalía solicita unha pena de prisión de seis anos de prisión e quince de inhabilitación polos delitos cometidos. No escrito de acusación, detalla que o acusado "obrando con ánimo de ilícito enriquecemento, faltando ao deber de lealdade para coa Confraría de Pescadores San Martiño do Grove da que era empregado, e aproveitando a circunstancia de ter acceso ás caixas e contas bancarias da entidade pola súa condición de encargado da área económica, concibiu o plan de ir facendo súas paulatinamente diversas cantidades durante os anos 2009 e 2010, logrando incorporar ao seu patrimonio un total de 505.515,83 €".

No documento, a Fiscalía puntualiza que o acusado sofre un trastorno de ludopatía, o que se demostra co gasto de máis de 47.000 euros que realizou no Casino de la Toja entre o 7 de marzo de 2009 e 7 de abril de 2010.

Como consecuencia deste desfalco, a confraría viuse inmersa en problemas de falta de liquidez que lle impediron abonar parte das súas obrigacións con Facenda.

Aínda que o fiscal recoñece certas atenuantes no seu escrito, como o de confesar os feitos ou padecer ludopatía, mantén a súa petición de cárcere e a devolución de todas as cantidades das que se apropiou.