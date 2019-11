Traballadores de ENCE defenden ante o Congreso a súa continuidade en Pontevedra

Manifestación dos traballadores de Ence en Madrid © Comité de empresa de ENCE Manifestación dos traballadores de Ence en Madrid © Comité de empresa de ENCE

A loita pola continuidade de Ence en Pontevedra chegou a Madrid. Unhas seiscentas persoas, entre traballadores da compañía pasteira, empresas auxiliares e transportistas, manifestáronse este xoves desde a sede do PSOE ata o Congreso dos Deputados para rexeitar o peche ou o traslado da fábrica de Lourizán.

Foi o colofón a unha marcha que comezara horas antes coa saída de centenares de camións e vehículos lixeiros desde Bergonte (Lugo), Pontevedra ou Asturias.

Entre berros de "Ence si, Sánchez non!" ou "Sánchez escoita, Ence está en loita!", os manifestantes fixéronse oír con petardos e bucinas polas rúas de Madrid ata chegar ao Congreso, onde chegaron pouco antes das tres da tarde.

Fronte ao Congreso, a presidenta do comité de empresa das oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira, criticou que un posible traslado "non é posible" porque, asegura, "demostrouse tecnicamente".

A fábrica, segundo a delegada sindical, necesita unha serie de condicións técnicas que "só se dan na súa localización actual e que non existen noutra parte de Galicia", polo que lamenta que abandonar a súa actual situación sería "condenarnos ao peche".

Os traballadores reiteraron, a través da intervención de Ana Cedeira, que a fábrica de Pontevedra é "modélica ambientalmente, sustentable, eficiente e rendible" e ademais, engadiu, cumpre "escrupulosamente" as esixencias ambientais.

"Xa abonda, cos nosos postos de traballo e co pan dos nosos fillos non se xoga", reclamou a portavoz dos traballadores, que lamentou que os seus postos de traballo estean "en risco" debido a unha " sarta de mentiras sen base algunha".

"Non imos deixar que nos pechen e menos que nos trasladen porque volvo repetir, non é viable", reiterou.

Esta protesta celebrouse pola decisión do Goberno de Pedro Sánchez de non defender ante a Audiencia Nacional a prórroga da actividade da fábrica de Ence en Pontevedra, concedida en 2016 polo executivo de Mariano Rajoy en funcións, ao entender a Avogacía do Estado que non foi "conforme a dereito".