Un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia de Pontevedra logrou a pasada fin de semana salvar a vida dun home duns 60 anos que se atragoou con varias anacos de carne nun restaurante de Vilaboa. Practicoulle a manobra de Heimlich e contou coa colaboración dun policía nacional e dun policía local de Vigo.

Todo ocorreu na noite do sábado. O garda civil xa estaba a abandonar o restaurante tras cear cando un camareiro pediu a súa axuda para auxiliar a un cliente que se estaba quedando sen respiración.

Ao observar os síntomas dun posible atragantamento sufrido durante a cea, o garda civil iniciou as manobras de Heimlich para tratar de liberar as vías respiratorias. Nese momento, sumáronse ás tarefas de auxilio un axente da Policía Nacional e outro da Policía Local de Vigo que tamén estaban a cear no restaurante.

Despois de varios intentos, conseguiron que o home expulsase varios anacos de carne que xa provocaran o seu desfalecemento.

Cando chegaron os servizos sanitarios, o home xa recuperara o coñecemento. Os sanitarios felicitaron os intervenientes pola dilixencia e profesionalidade coa que actuaran.

Desde a Garda Civil destacan que resultaron fundamentais a decisión e os coñecementos do garda civil, así como a serenidade e a axuda que prestaron os outros dous axentes, que sen coñecerse entre eles formaron un equipo perfectamente coordinado.