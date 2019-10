Bueu recupera o lavadoiro tradicional de Mieliño

O Concello de Bueu comezou esta semana as obras de recuperación do lavadoiro do Mieliño, no lugar de Soutelo.

Así o puido comprobar o alcalde durante a visita, na que salientou que esta obra vai supoñer unha recuperación tanto do lavadoiro como da fonte e da contorna.

Ademais da reparación do vaso do lavadoiro, tamén se fomentará o espazo como lugar de reunión da propia veciñanza e se adaptará para persoas con discapacidade e mobilidade reducida.

A proposta elixida buscará un arranxo integral no que se utilizarán materiais acorde co lavadoiro, como a madeira, a pedra, o cano de pedra ou a pintura ecolóxica.

A finalidade é que se favoreza a tipoloxía dos elementos típicos da arquitectura galega, potenciando o seu valor etnográfico así como a integración social no entorno rural.

A obra, que se realiza con cargo aos remanentes do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra, foi adxudicada a Construcciones Cortizo SL por un importe de 15.521,31 euros.