Aberto o prazo de inscrición para participar no IX Encontro de Restauradores

Visita de Fernández Lores e Bará á Escola de Conservación e Restauración © Gabriela Varela Asorey

O Sexto Edificio do Museo de Pontevedra acollerá os días 13, 14 e 15 de novembro o IX Encontro de Conservación e Restauración que cada ano organiza esta institución dependente da Deputación Provincial en colaboración coa Escola Superior de Conservación e Restauración. Esta vez, o evento estará dedicado ao estudo e á intervención de pinturas murais.

Ao largo de tres días, especialistas de amplo prestixio nacional e internacional daranse cita nestas xornadas coa misión de dar a coñecer as novas investigacións para axudar aos profesionais do sector a afrontar o reto constante de empregar as mellores técnicas e materiais para a creación de murais.

As persoas interesadas en participar neste encontro teñen ata o 8 de novembro para formalizar a súa inscrición a través da páxina dixital do Museo (http://www.museo.depo.gal), onde se pode consultar a programación completa. O aforo máximo é de 240 participantes e ao finalizar o programa cada asistente recibirá un diploma.