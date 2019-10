O Concello renovará o parque infantil da Praza de Europa en Monte Porreiro

A renovación do parque infantil de Monte Porreiro foi a principal conclusión que saíu da reunión mantida este martes no Concello entre o concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes; e o presidente da Asociación de Veciños Ou Miradoiro, Carlos Diéguez. O obxectivo deste encontro era o de analizar as obras de mellora que se están acometendo no barrio e as que están proxectadas, así como, tomar nota das necesidades dos veciños.

A mellora da zona de xogos da Praza de Europa foi unha petición expresa do representante veciñal, que solicitou a instalación de novos elementos como unha tirolesa. Ante esta demanda, Puentes explicoulle que o Concello ten en marcha un plan de diagnóstico dos parques infantís do municipio, polo que as propostas dos veciños serán analizadas e incluídas no devandito proxecto.

O presidente do Mirador trasladoulle tamén a súa preocupación ante o mal estado de conservación que presentan nestes momentos catro parcelas de titularidade privada situadas na contorna da rúa Alemaña e nas inmediacións da escola infantil Fina casalderrey e do pavillón de pádel da urbanización.

Argumentou Puentes que o Concello carece de competencias para intervir de forma directa na limpeza de parcelas privadas, pero activará a vía da disciplina ambiental para "requirirlles aos propietarios que manteñan as súas leiras en condicións e, no caso de que non atendan esta orde, executarán a roza coa perceptiva cobranza“, tranquilizou o edil.

Doutra banda, o plan de acción municipal neste barrio inclúe tamén a eliminación dos troncos das palmeiras arrasadas polo picudo. E os veciños solicitan tamén a ampliación da rede de hortas urbanas a parcelas das inmediacións da finca taller, do centro de saúde e da escola infantil.

A creación dunha franxa antiincendios no campo de fútbol, a eliminación de eucaliptos na senda fluvial, o acondicionamento do noiro existente entre a ponte do tres e a rotonda de acceso ao barrio, pódaa de árbores na rúa Grecia, a renovación do parque infantil da rúa Bélxica, así como as rozas realizadas nunha vintena de parcelas de varias rúas da urbanización, foron actuacións das que deu conta o concelleiro ao representante veciñal nesta reunión.