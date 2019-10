O BNG lembra ao concelleiro e patrón maior Miguel Pazos

Miguel Anxo Pazos © BNG

O BNG de Poio, coincidindo que este mes de outubro é o decimo aniversario do pasamento do seu compañeiro Miguel Anxo Pazos, o que foi concelleiro de Deportes de Poio e patrón maior da Confraría de San Telmo, queren organizar un acto de lembranza no entorno do Pavillón da Seca que hoxe leva o seu nome e onde se asenta un monolito na súa lembranza.

Compre recoñecer que Miguel Pazos foi un referente para o BNG de Poio.

Os nacionalistas lembran que el foi un dos impulsores das Escolas Deportivas "que hoxe gozan de plena saúde" e que grazas á colaboración do tecido deportivo forman un "asentamento referenciado do deporte base". Destacan tamén a súa "labor incansable" no sector do mar onde rexentou como patrón maior cunha "traxectoria recoñecida" polas diferentes confrarías e asociacións do sector.

O acto consistirá nunha ofrenda floral no monolito dedicado a Miguel Pazos, o próximo xoves 24 de outubro ás 20 horas, e coas intervencións do alcalde de Poio, Luciano Sobral acompañado de membros da Nacional do BNG, así como local e comarcal, xunto á familia de Miguel Pazos. Para o acto farase un chamamento a todos os colectivos de Poio en especial aos do mar así como os deportivos.