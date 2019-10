A.M.A. destaca os beneficios para profesionais e pacientes dun baremo específico de danos sanitarios

Participantes no XXVI Congreso de Derecho Sanitario © A.M.A. Raquel Murillo, directora xeral adxunta e directora de RCP de A.M.A. © A.M.A. XXVI Congreso de Derecho Sanitario © A.M.A.

"A aprobación dun baremo sanitario vén sendo reclamada polo sector desde hai anos", afirmou Raquel Murillo, directora xeral adxunta e directora de RCP de A.M.A., a mutua dos profesionais sanitarios, no debate inaugural do XXVI Congreso de Dereito Sanitario que se celebra en Madrid. Nun salón de actos cheo, engadiu que "un baremo sanitario específico tería moitas vantaxes, entre outras, aumentaría a seguridade dos profesionais e reduciría a medicina ‘defensiva’ e a litixiosidade no sector".

Raquel Murillo dirixiu e moderou con total éxito un taller de máis de dúas horas de debate sobre o Proxecto de Baremo de Danos Sanitarios, no que tamén participaron o presidente do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos, Serafín Romero; os maxistrados César Tolosa e José Carlos López; e o subdirector xeral do Ministerio de Sanidade, Anxo Luís Guirao.

A directora xeral adxunta e directora de RCP de A. M.A. indicou que no sector, "ata a data aplicouse, de modo orientativo, o baremo de tráfico que tivo un efecto positivo, pero que non resolve de forma completa os problemas que se presentan no ámbito da responsabilidade civil sanitaria".

Raquel Murillo explicou que "o dano sanitario presenta características que o diferencian do dano corporal derivado de accidentes de tráfico. Cuestións como o estado previo do paciente ou a existencia de determinadas secuelas específicas xustifican por si mesmas a necesidade dun baremo específico de dano sanitario".

En relación coa oportunidade de aprobar ese novo sistema de valoración, Murillo entende que "non existiu ata o de agora o necesario consenso político e que sen dúbida a súa aprobación contribuiría a mellorar a situación e garantir a sustentabilidade do sistema sanitario".

CONSENSO SOBRE A NECESIDADE DUN BAREMO SANITARIO VINCULANTE

Os catro relatores que participaron no taller inaugural do XXVI Congreso de Dereito Sanitario coincidiron na necesidade de contar cun baremo específico que axude a cuantificar as indemnizacións derivadas dos danos producidos por actos sanitarios.

O presidente do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos e da OMC, Serafín Romero, asegurou que a falta do baremo sanitario está a ter graves consecuencias sobre a propia seguridade dos pacientes e para o propio sistema sanitario, como o aumento da práctica da medicina defensiva. Segundo lembrou, unha enquisa da OMC entre profesionais médicos puxo de manifesto que "o 90% dos consultados considera que vén realizándose medicina defensiva e máis do 60% cre que se alongan de forma innecesaria os tempos de estancia dos pacientes diagnosticados por prevención ante posibles problemas legais".

Serafín Romero lembrou, ademais, que se está producindo un "endurecemento do mercado asegurador, con compañías nacionais que abandonan os profesionais sanitarios pola complexidade da responsabilidade civil e a incerteza que xera a falta dun baremo. Menos mal que A.M.A. sempre estivo connosco".

Neste sentido, o maxistrado da Sala 3ª do Tribunal Supremo, César Tolosa, asegurou que actualmente existe "falta de seguridade. En 2007 xa se dixo que o sistema de cuantificación das indemnizacións mostraba unha preocupante anarquía, e a día de hoxe, séguese producindo unha enorme heteroxeneidade nas decisións xudiciais, porque a fixación das indemnizacións está sometida a un alto grao de subxectividade xudicial".

De feito, César Tolosa considerou que o feito de que non exista un baremo específico "ten efectos adversos, como compensación inadecuada, falta de predecibilidade e un importante incremento da litixiosidade".

Pola súa banda, o maxistrado do Gabinete Técnico da Sala 1ª do Tribunal Supremo, José Carlos López, apuntou que "a especificidade do dano sanitario xustifica por si mesma un baremo". Aínda que, debería completarse "cunha regulación integral da responsabilidade civil sanitaria".

Para rematar, o subdirector xeral de Recursos Humanos, Alta Inspección e Cohesión do Sistema Nacional de Saúde do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, Ángel Luis Guirao, asegurou que desde xaneiro de 2018 o Ministerio leva traballando nun proxecto de Lei para a creación dun baremo sanitario.

"O anteproxecto está finalizado e só hai discrepancia en dous artigos. As táboas de valoración están terminadas a falta de que a comunidade científica as valide", sinalou Ángel Luis Guirao, quen concluíu que "para a súa tramitación e publicación se require un Goberno firme. Non pode levarse a cabo cun Executivo en funcións e coas Cortes disoltas".