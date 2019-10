Diego Murillo, Medalla de Ouro do Colexio Oficial de Médicos de Guipúscoa

O presidente de AMA Vida e a Fundación A.M.A., o doutor Diego Murillo, foi condecorado a pasada fin de semana coa Medalla de Ouro do Colexio Oficial de Médicos de Guipúscoa por ser "un magnífico profesional e unha persoa chave na profesión médica e en A.M.A. Seguros, que co seu compromiso e talento levou a cabo numerosos proxectos sociais e sanitarios, apoiando, desde hai décadas, a todos os Colexios de Médicos e sempre ao de Guipúscoa e a todos os seus colexiados".

Ademais do presidente do Colexio de Guipúscoa, o Dr. Manuel García Bengoechea e toda a súa xunta de goberno, o acto contou coa presenza de numerosas autoridades como a conselleira de Saúde do Gobierno Vasco, a Dra. Nekane Charanga, do presidente da Organización Médico Colexial (OMC), o Dr. Serafín Romero, o presidente de A.M.A. D. Luís Campos, Francisco Ferreira como conselleiro delegado e numerosos representantes doutros colexios profesionais.