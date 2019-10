Remo e atletismo no calendario do deporte escolar de Marín

Marín volverá organizar durante este curso o campionato de remo escolar de ergómetro e a carreira Botón de Áncora. A visita de membros do servizo de Deportes do goberno autonomico en Pontevedra ao Concello para reunirse cos concelleiros de Deportes, Antonio Traba e Antonio Caíña, deu pé aos edís para anunciar a organización destes dous clásicos eventos do deporte escolar.

O primeiro dos eventos, a proba de remo, terá lugar o 15 de novembro; mentres que a carreira en cuxa organización participa a Escola Naval Militar de Marín, está fixada para o 22 de maio do 2020 e a participación está aberta a escolares desde primeiro de Educación Primaria ata segundo de Bacharelato.

Pola súa banda, desde o departamento autonómico explicaron as actividades que realizarán este curso, entre as que destacan as de piragüismo, de cros ou de atletismo en pista. Así mesmo, recibiron información sobre o funcionamento da clasificación para estas probas.