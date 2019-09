A Brilat forma a exércitos de España, Italia e Portugal en combate en zonas boscosas

Xornadas da Forza Terrestre de instrutores de combate en zonas boscosas no campo de Parga © BRILAT OC Xornadas da Forza Terrestre de instrutores de combate en zonas boscosas no campo de Parga © BRILAT OC

O Batallón de Infantería Motorizada Zamora I/29 da Brigada Galicia VII (Brilat) dirixe desde o pasado 21 de setembro unha serie de exercicios para instruír en capacidades de combate en bosque a unidades do Exército de Terra e outras unidades estranxeiras. Trátase dunha actividade formativa que se desenvolve no Campo de Manobras e Tiro de Parga de Lugo ata o vindeiro venres 27 de setembro.

Segundo a información facilitada pola Brilat, trátase dun exercicio TtT (Train the Trainers) dirixido a cadros de mando, xefes de sección e pelotón que forma no combate en zonas boscosas, Fight in Woods and Forest (FIWAF segundo as súas siglas en inglés).

O Batallón de Infantería Motorizada Zamora I/29 é o encargado de dirixilo como unidade de referencia na preparación da Forza Terrestre nestas capacidades.

Trátase dun exercicio de carácter internacional coa participación das Brigadas BRILAT, BRILEG, BRIPAC, MOE, Brigada Aragon I, Brigada Guzmán o Bo X, Brigada Estremadura, XI e Brigada Guadarrama XII do Exército español e diversas unidades dos exércitos de Italia e Portugal.

Os principais obxectivos deste exercicio son proporcionar aos cadros de mando os coñecementos básicos que lles permitan planificar e executar misións de combate en zonas de bosque e capacitalos para que sexan formadores do persoal nas súas unidades de orixe.

As actividades para realizaron son organizar a unidade para realizar unha operación FIWAF; identificar e superar as limitacións de mando e control, estudando a posibilidade de innovar cos recursos actuais proporcionados no exército para este fin; capacitar aos xefes de sección e pelotón en técnicas de orientación e no uso de diferentes sistemas de navegación para a fase de planificación das operacións militares en contorna boscoso; coñecer os efectos de municións e explosivos nesta contorna; ou levar a cabo prácticas explosivas para lograr efectos útiles no combate forestal.

Outras actividades previstas son a fortificación, despexe e ocultación de campos de tiro en áreas boscosas; obstrucións e obstáculos na contorna forestal que dificulten o avance; identificación e marcado de obxectivos nunha contorna forestal; exercicios de tiro con lume real en áreas forestais; aproveitamento das áreas boscosas para preparar e executar unha emboscada; aprender a reaccionar ante unha situación de emboscada (contra- emboscada); rexistro e sinalización dun roteiro en contorna forestal; e adquirir habilidades na xestión de unidades tipo pelotón / escuadra en operacións ofensivas en combate forestal realizando exercicios de lume real.

Ademais, aprenderán a practicar técnicas específicas de tratamento de vítimas debido a lesións frecuentes causadas polo combate neste tipo de ambiente; realizar unha operación de infiltración / extracción en terreo forestal; aplicar técnicas de movemento e combate con elementos motorizados e realizar unha misión de 24 horas nunha área boscosa con inimigo simulado (OPFOR).