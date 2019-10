Iberian Star ou como a Brilat instrúe a militares británicos, canadenses e estadounidenses en combate en bosque

Exercicio bilateral entre a Brilat e o Exército Británico na base Genera Morillo de Figueirido © Cristina Saiz Exercicio bilateral entre a Brilat e o Exército Británico na base Genera Morillo de Figueirido © Cristina Saiz

O inglés era este luns a lingua máis utilizada nas zonas de adestramento da base General Morillo de Figueirido. Linguaxe militar con acento español, británico, canadense, estadounidense e australiano para facilitar o adestramento entre un total de 200 militares que vestían uniformes e bandeiras diferentes, pero un único obxectivo: mellorar a súa formación para o combate en zonas urbanizadas e boscosas.

A instrución corría a cargo de mandos da Brigada Galicia VII, Brilat, unidade de referencia da Forza Terrestre do Exército de Terra para o combate en bosque, e o groso do alumnado procedía do 7 th Battalion The Rifles (Sétimo Batallón Los Fusiles) do Primeiro Batallón de Infantería do Exército Británico, unha compañía de reservistas que, segundo o seu máximo responsable, o tenente coronel James Gayner, chegaron a España a empaparse da "excelencia" dunha unidade de "primeiro nivel" como a Brilat.

A escena que se viviu durante toda a xornada deste luns en Figueirido reproducirase ata o próximo 8 de outubro nos campos de manobras militares de Parga (Lugo) e Renedo- Cabezón (Valladolid) cun número mesmo maior de soldados, un total de 300, como parte dun Exercicio Bilateral dos que cada ano realiza a Brilat con exércitos doutros países, habitualmente integrados na OTAN, como o británico.

O exercicio, bautizado ' berian Star' ('Estrela Ibérica'), comezou xa semanas atrás cunha primeira fase de traballo por parte do Exército Británico, o seu despregamento en zona de operacións ou, neste caso, en zona de formación. Moveron un total de 20 vehículos en barco entre o Reino Unido e so portos españois de Bilbao e Santander e desprazaron en avión 120 homes ata o aeroporto de Santiago, segundo detallou o tenente coronel Gayner, que durante a súa estancia en Fiigueirido traballou de xeito conxunto co capitán Gómez de Salazar, do Batallón de Infantería Motorizada 'Zamora' I/29 da Brilat, coordinador do exercicio.

Os reservistas británicos buscaban con esta primeira fase do exercicio solucionar os seus "problemas loxísticos", practicando para mellorar a súa proxección para futuros despregamentos internacionais, e desprazaron ata Figueirido, en concreto, á compañía Waterloo, composta por dúas seccións de persoal británico, unha sección de persoal canadense con 28 militares e un equipo de seis oficiais norteamericanos con empregos de tenente e capitán como observadores. Para dar aínda maior variedade ao equipo, dentro da compañía hai dous australianos. Para dar a benvida a todos eles, todas as súas bandeiras ondean desde a súa chegada en base e cada mañá a Banda de Guerra da Brilat interpreta os himnos de cada un.

Superada esa primeira fase do exercicio, quedaban por diante tres. A segunda, que se dará por terminada este martes en Figueirido, coñécese en linguaxe militar como 'cros training' e consistiu nun adestramento conxunto das unidades en combate en bosque e movemento por exteriores e interiores nunha zona urbana. Uniformes con distintas bandeiras desprazáronse como aliados polas instalacións de adestramento da Brilat simulando situacións que poderían darse en calquera dos escenarios internacionais nos que se produza un futurible despregamento militar da OTAN.

A terceira fase realizarase entre este martes e o 5 de outubro en Parga e consistirá en exercicios tácticos conxuntos ambientados en ambiente híbrido, onde se van a dar exercicios de guerra convencional e outros de combate en zonas urbanizadas. Entre o 5 e o 8 de outubro, en Renedo- Cabezón realizarase a fase final, un exercicio de grupo táctico no que estarán involucrados a unidade británica e o batallón Zamora ao completo.

O tenente coronel Gayner xa traballou co exército español en máis ocasións e este luns, tras dous días formándose de xeito conxunto coa Brilat, non tiña máis que palabras de eloxio para os mandos e a tropa e destacou o positivo de “compartir e adestrar” con tropas españolas. En Valladolid esa integración entre os dous exércitos chegará aínda a un nivel superior, pois se creará un EXCON (grupo de Control do Exercicio) cunha plana maior coordinada de persoal británico e español que dirixe, controla e avalía o traballo, pero xa nas súas primeiras horas confirmouse que se trata dun exercicio importante para ambos os exércitos e, sobre todo, para preparar misións no exterior.

Así, en todos os escenarios nos que está despregada na actualidade España en misións de paz intégrase en continxentes multinacionais. Servirá de exemplo Líbano ou Mali, onde a Brilat estivo despregada entre finais de 2018 e principios deste ano 2019, pero tamén outras zonas de operacións como Afganistán ou Iraq, como exemplo. Alí traballarán con forzas de distintos países e exercicios como este, nos que aprenden as formas de traballar doutros exércitos e afanse a colaborar con diferentes nacionalidades contribúen a mellorar a súa reparación para futuras misións.

"Al final, en las operaciones internacionales, los teatros de operaciones con los que nos encontramos hay personal de distintas personalidades y es una colaboración mútua", explica o capitán Gómez de Salazar, que valora este tipo de exercicios, que nesta ocasión el coordina, porque "en el futuro en las misiones que tengamos trabajaremos con personal británico, americano..." e esta semana empaparanse das súas formas de traballar.

É un exercicio xa habitual, pois a Brilat xa realizou un exercicio similar en 2017 co Royal Anglian Regiment de Reino Unido e é unha unidade de referencia en combate en bosque que hai apenas unha semana instruíu nesta materia a militares italianos e portugueses. Nesta ocasión, a xestión, control e dirección do exercicio é española, da Brilat, e a coordinación e loxística co Exército estranxeiro asúmea a Forza Loxística Operativa.

Ademais, permite poñer en práctica outro dos aspectos formativos que resulta clave no mundo globalizado actual, o uso do inglés. O ambiente creado este luns entre os bosques e poboacións simuladas da zona de adestramento da Brilat, no que o inglés era a lingua vehicular, axuda a poñerse en situación e practicar o aprendido, pois na Brigada Galicia VII xa hai moitos anos que todo exercicio de nivel batallón ou superior realízase en inglés e toda a documentación xérase xa nesa lingua, pero actividades como este exercicio bilateral contribúen a afianzar ese costume de escoitar e falar linguaxe militar na lingua de Shakespeare. Ou, mellor, de John Moore, xeneral británico que morreu na coruñesa batalla de Elviña contra os franceses en 1809.

Unha vez finalizado o exercicio, aínda quedará unha fase final, xa allea á formación militar, pero empapada de cultura de Defensa. O Sétimo Rexemento do Exército Británico participou no século XIX na Guerra da Independencia librada contra os franceses en territorio español e, hai 200 anos, loitaron de xeito conxunto coas tropas españolas en batallas que para eles forma parte da historia militar en Salamanca e Ciudad Rodrigo, de modo que os reservistas que se desprazaron para este exercicio aproveitarán a súa estancia en España para "coñecer a historia da colaboración o exército español", segundo explicou un dos seus mandos aos xornalistas durante a súa estancia en Figueirido. Entre o 8 e o 11 de outubro coñecerán os escenarios nos que se libraron esas batallas.