O Concello inicia os "traballos previos" para elaborar o orzamento municipal de 2020

Unha vez que se soubo que os orzamentos xerais do Estado, tras a convocatoria electoral, serán prorrogados por segundo ano consecutivo, o Concello pensa xa na redacción das súas contas para o próximo ano 2020.

O edil de Facenda, Raimundo González, confirmou que os servizos municipais comezaron cos "traballos previos" para redactar un orzamento que o Concello confía en poder aprobar antes de final de ano.

Será o primeiro orzamento do goberno coaligado que forman BNG e PSdeG-PSOE desde o pasado mes de xuño.

Mentres tanto, o goberno municipal aprobará no pleno de outubro unha nova modificación de crédito das contas actuais, a segunda en 2019.

González explicou que se trata dunha modificación de 1.237.500 euros que, na súa maior parte, destinarase ao primeiro pago que o Concello debe realizar á Xunta para as obras da ampliación de Montecelo. En concreto, uns 900.000 euros.

Un total de 102.500 euros destinaranse á área de deportes para a organización de eventos, os servizos municipais e o pago de combustible, mentres que outros 100.000 serán para a programación de outono-inverno do Pazo da Cultura, 75.000 para as actividades de Nadal, 40.000 para obras nos colexios e 20.000 para unha campaña de recollida de animais.

O diñeiro desta modificación sairá de remanentes de tesourería e de partidas que desaparecen do orzamento, entre outras, do fondo de continxencia, da construción de novos nichos no cemiterio ou do mobiliario para edificios municipais.