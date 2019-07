Pontevedra aprobará en xullo a primeira modificación de crédito do novo mandato

Ata 4.2 millóns de euros. É a cantidade á que ascende a primeira modificación de crédito que o goberno municipal aprobará neste novo mandato.

O edil de Facenda, Raimundo González, sinalou que o 87% dese diñeiro destinarase a financiar diferentes investimentos xa proxectados e en tramitación, mentres que o 13% restante será para afrontar gasto corrente ou diferentes subvencións e convenios.

Esta modificación de crédito, que se aprobará no pleno do próximo 15 de xullo, está a tramitarse coa "máxima axilidade posible" e será asumida case na súa totalidade co superávit do exercicio 2018 e con remanentes das arcas municipais.

Máis da metade dese diñeiro, en concreto 2.557.256 euros, serán para financiar as obras de reforma integral da rúa Loureiro Crespo e o barrio do Castañal, que permitirán segundo lembrou González, unha transformación "profunda e total" deste ámbito urbano.

Outros 568.453 euros destinaranse ao novo skatepark do campus da Xunqueira e 217.871 euros servirán para estender a toda a parroquia de Lourizán a renovación do alumeado público, substituíndo os actuais puntos de luz por iluminación LED.

Esta modificación de crédito inclúe tamén 505.000 euros para subvencións e convenios no ámbito deportivo. Dentro desta liña haberá uns 300.000 euros correspondentes ás axudas aos clubs para a tempada 2018-2019, coas que o Concello poñeríase ao día.

Por último, 253.000 euros serán para diversas actuacións e adquisicións de material para o parque de bombeiros. Este diñeiro, que recibe o Concello no marco do convenio co consorcio de seguros, destinarase á compra de maquinaria, unha torre de manobras e unha nova embarcación zodiac.