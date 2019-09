Forzáns celebra o día grande das Festas da Virxe da Caridade

Festa en Forzáns na honra da Virxe da Caridade © Concello de Ponte Caldelas

A parroquia de Forzáns celebra esta fin de semana a festa en honra á Virxe da Caridade. Durante este domingo, día grande do evento desenvolveuse a misa solemne coa presenza de numerosos fieis.

Como o día saíu caloroso, a cerimonia tivo lugar na torre da festa, tal e como manda a tradición. A Banda Unión de Música de Tenorio participou no acto relixioso e tamén na procesión na que os devotos portaron as imaxes da Virxe da Caridade e do San Roque.

A continuación, os asistentes entre os que se atopaba o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, gozaron da sesión vermú amenizada pola Banda de Tenorio. O rexedor felicitou á comisión organizativa por lograr atraer a un amplo número de veciños.