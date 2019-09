A Deputación lanza a cuarta edición do coworking de Barro cunha xornada de portas abertas

Coworking do viveiro de empresas de Barro © Deputación de Pontevedra Coworking do viveiro de empresas de Barro © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial (EOI), co cofinanciamento do Fondo Social Europeo, lanzan a cuarta convocatoria para participar no coworking do Viveiro de Empresas de Barro.

A través desta iniciativa darase cabida, de xeito gratuíto, a outros 20 proxectos emprendedores da provincia en fase de desenvolvemento ou creados recentemente.

A Deputación volve ofrecer esta ferramenta a tódalas persoas emprendedoras interesadas. Para elo impartirá unha xornada de portas abertas o próximo día 17, martes, no espazo Coworking, situado no viveiro empresarial de Barro, en horario de 13.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 17.30 horas.

A información sobre esta xornada estase facendo chegar a asociacións, a algúns centros educativos especializados e a entidades relacionadas co emprego. Ademais está confirmada a participación entre os días 10 e 12 na feira MindTech (o salón do sector industrial, metalúrxico e metalmecánico) de Vigo, e no evento do emprendemento Pont Up Store que se celebra en Pontevedra entre os días 19 e 21 deste mes.