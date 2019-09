Agosto déixanos con malos datos para o emprego

Xaneiro e Agosto sempre traen malos datos para o emprego e o mes pasado cumpriu con esta regra xeral.

PROVINCIA

Na provincia de Pontevedra en número de persoas rexistradas como demandantes de emprego é de 60.249, isto supón que no pasado mes de agosto incrementouse esta cifra en 1.186 persoas máis (un 2,01%). Con respecto ao pasado ano hai uns 3.752 desempregados menos (-5,86%).

GALICIA

En Galicia, as oficinas de Emprego rexistraron en agosto 153.820 parados, o que supón 2.899 máis que en xullo (un 1,92 %).

Se comparamos estes datos cos de agosto do 2018, a comunidade rexistrou 10.604 desempregados menos que o ano pasado, un 6,45 % menos. En termos desestacionalizados, o paro subiu no oitavo mes do ano en 4.435 persoas.

ESPAÑA

A nivel estatal o número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego incrementouse en agosto en 54.371 persoas con respecto ao mes anterior. Así, a cifra total de parados rexistrados situouse en 3.065.804, a cifra máis baixa nun mes de agosto nos últimos 10 anos.

Segundo os datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social publicados este martes, con respecto ao mesmo mes do ano anterior, o paro reduciuse en 116.264 persoas, sendo o ritmo de descenso do 3,65%. En termos desestacionalizados, o paro subiu en 4.435 persoas.