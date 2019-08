Desbloquean o paseo peonil a Os Praceres: sae a licitación por dous millóns de euros

O Ministerio para a Transición Ecolóxica do Goberno estatal desbloqueou o proxecto para a construción dun paseo peonil entre Pontevedra e Marín ao longo da autovía de Marín, que completará o paseo actual no tramo entre Pontevedra e Os Praceres.

O Boletín Oficial de Estado (BOE) publicou este martes o anuncio da Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar para a licitación das obras por un importe de 2.093.358,54 euros.

As empresas interesadas deberían entregar as súas ofertas á Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar. O prazo para a recepción de ofertas ou solicitudes de participación terminará o próximo 10 de setembro.

A obra licitada ten un prazo de execución de nove meses e consiste na execución dun itinerario peonil que conecte Pontevedra e Marín, unindo os tramos de itinerario actualmente existentes: a pasarela peonil que parte de Os Praceres cara a Pontevedra e o paseo ciclo-peonil que parte de Pontevedra cara a Marín.

O trazado discorre pola liña de ribeira do mar, polas estradas PO-12 e PO-11. A titularidade da primeira delas foi cedida polo Ministerio de Fomento ao Concello de Pontevedra, administración que puxo os terreos a disposición para a execución das obras sobre o citado viario, tal e como se definen no proxecto.

O proxecto consta de dous tramos ben diferenciados. O primeiro é un tramo de algo menos de 800 metros no que se executará unha pasarela peonil de 2,5 metros de anchura, que dá continuidade á actualmente existente paralela á PO-11 na zona de Os Praceres. A pasarela será metálica e apóiase sobre pilotes fincados no leito mariño.

O segundo tramo, de algo menos de 1.250 metros, consistente en dar continuidade ao paseo que actualmente sae de Pontevedra en dirección Marín pola PO-12. Para a súa execución, utilizarase, suprimíndoo, o carril dereito da calzada sentido Marín ata o ramal da ligazón coa PO-11, a partir do cal se continuará polos terreos anexos ao mar do trazado antigo da estrada (actualmente en desuso). O paseo terá unha anchura duns 4,5 metros, incluíndo unha senda peonil e un carril bici.

Este tramo inclúe a execución dunha glorieta e a modificación dun ramal da ligazón coa PO-11, con todas as actuacións de pavimentación, drenaxe, iluminación, sinalización, balizamento e defensas necesarias.