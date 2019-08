Recordatorio morado para todas as persoas que se suman ás festas: "Sen o meu si, non"

Caravana morada contra as violencias machistas e sexuais nas Festas da Peregrina © Mónica Patxot

Durante a xornada deste sábado, e tamén este domingo, unha caravana de cor morada lembra na praza de Ourense, ao carón das escaleiras de acceso á igrexa de San Francisco, que ' Sen ou meu si, non'. É un recordatorio morado para que todas as persoas que acudan ás Festas da Peregrina nos seus dous días grande se unan á conciencia feminista contra as violencias sobre as mulleres, xa sexan sexuais ou doutro tipo.

"Sen o meu si, non" é o lema dunha ambiciosa campaña de sensibilización, información e concienciación impulsada polo Concello de Pontevedra en materia de igualdade, prevención e loita contra a violencia sexual. Dentro da mesma, a caravana morada é o punto máis visible das festas, no que se reparten pulseras moradas, adhesivos e dípticos informativos.

Esta non é a única iniciativa impulsada pola concellería de Igualdade, que dirixe Paloma Castro. Ademais, un grupo de voluntarios con chalecos morados da campaña percorre todas as zonas da cidade informando e sensibilizando á xente. De paso, tamén actúa ante calquera situación de risco que poida atopar, neste caso, trasladando o sucedido ao momento morado e alertando ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Durante todas as festas, repártense dípticos con información e antes das actuacións musicais da programación festiva divúlgase un vídeo contra as violencias sexuais e machistas protagonizado pola actriz Isabel Risco.

No interior deste punto morado, que este ano se repite con distintas fórmulas e aparencias en festas de toda a xeografía española, hai unha psicóloga e unha axente de igualdade que dan asesoramento psicolóxico a calquera persoa que se poida ver nunha situación de acoso ou agresión sexual ou agresión de calquera outro tipo de carácter machista.

O obxectivo é previr as agresións e que todas as persoas poidan gozar das festas da Peregrina con total liberdade. Os días que non estea esta caravana, o punto morado estará na sede do Concello na rúa Michelena e contará coa presenza de axentes da Policía Local.

A campaña explica a diferenza entre agresión e abuso sexual insistindo que en calquera dos dous casos é necesario sempre o consentimento. Neste sentido, destaca o que non é un consentimento cunha longa lista de supostos onde se explica que "non dicir non de maneira explícita non significa si", tampouco o silencio, non responder ou a indecisión. Igualmente non hai un acordo activo para participar nun acto sexual se se está baixo os efectos de drogas, incluíndo nelas o alcol, ou se está nunha situación de inconsciencia, por exemplo durmindo.

Finalmente márcanse unhas pautas de actuación para que sigan aquelas persoas que sufriron unha agresión e os teléfonos aos que teñen que acudir para informase e denunciar. Cabe lembrar o número 016, teléfono gratuíto contra a violencia de xénero.

Campaña: 'Sen o meu si, non'