RADIO.- Podcans: Aprende a traballar ou reconducir a protección de recursos do teu can

Podcans céntrase nesta ocasión na protección de recursos, isto é, a protección por parte do can de todo aquilo que ten un valor para el e que considera que debe protexelo mediante comportamentos agresivos para evitar que se lle quite. Diego Álvarez explica de forma didáctica que elementos son susceptibles dese comportamento, así como con quen se pode manifestar a protección de recursos.

Os seus guías, como así os denomina o educador canino deste podcast de PontevedraViva Radio, comenten diversos erros na xestión da mencionada protección de recursos; así que os repasa, prevén e reconduce. Se tras escoitar o programa, xorde calquera dúbida sobre o tema abordado, ou queres expor algunha cuestión sobre outro tema que incumbe aos cans, pódese enviar un correo electrónico a podcans@gmail.com

A imaxe que esta vez acompaña ao programa, corresponde a Toti, un can mestizo de case un ano de idade. É macho, algo tímido e sociable con outros cans. Quen poida estar interesado na súa acollida ou adopción pode remitirse á protectora Os Palleiros ou chamar ao teléfono 657 02 38 31.