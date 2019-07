Último ensaio colectivo en Salcedo para preparar o 'Aquí cántase' do 9 de agosto

A asociación Maravallada celebrará este xoves 1 de agosto o último ensaio de preparación para o 'Aquí Cántase'. O ensaio será no Centro Social de Salcedo a partir das 21.30 horas e estará aberto a todas aquelas que se queiran sumar a esta actividade.

Desde a organización, esperan que este ensaio colectivo reúna a preto de 200 persoas. Será a última cita preparatoria para a actuación prevista para o venres 9 de agosto, ás 21.00 horas, cando as agrupacións que viñeron ensaiando, así como calquera particular, pode realizar un percorrido polas rúas e polas prazas do centro histórico cantando cancións populares.

Esta proposta quere difundir as cantigas tradicionais populares máis coñecidas da cultura popular, coa incorporación de catro temas novos. A agrupación Maravallada distribuirá as letras entre o público para que participen tamén as persoas que se atopen nas prazas.

A comitiva pasará pola praza da Ferrería, a praza de Curros Enríquez, a escalinata do Teatro Principal e tamén a Praza da Leña.