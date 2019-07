O GDR Pontevedra Morrazo financia con 800.000 euros proxectos para o desenvolvemento do rural

O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra Morrazo anuncia a concesión de axudas para a realización de proxectos nestas dúas comarcas da provincia. A xunta directiva da institución acaba de aprobar os beneficiarios da convocatoria do 2019 das axudas europeas Leader 2014-2020 por un importe total de 1,9 millóns de euros en investimentos, dos que máis 770.000 proceden de axuda pública.

O pasado xoves celebrouse no Pazo dá Cultura de Pontevedra a reunión da directivva do GDR co obxectivo de aprobar os proxectos que se presentaron á convocatoria. De todas as solicitudes presentadas ata o pasado 1 de abril, o organismo aprobou once iniciativas que se subvencionarán durante o curso 2019-2020.

Os investimentos totais nos diferentes proxectos rozan os dous millóns de euros e teñen como obxectivo contribuír á creación e consolidación de postos de traballo.

Entre os proxectos aprobados figuran a creación de dous centros de día en Moaña e Soutomaior, o acondicionamento do local de promoción de recursos e desenvolvemento rural de Mourente promovido polo Concello de Pontevedra ou a creación duns roteiros de sendeirismo en Borela e Chan dá Arquiña promovido polas comunidades de Montes de Borela e Domaio.

Ademais o propio GDR promove a profesionalización e o desenvolvemento da viticultura na Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo.

De todos os proxectos, o que maior investimento precisa é o da parroquia de Mourente. Valorado en 453.000 euros, a subvención do GDR cubrirá un 40,5 % do investimento, é dicir, 45.000 euros en 2019 e 137.400 en 2020.