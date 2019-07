Melloran os accesos á ponte colgante e á praia fluvial de Calvelo

O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de rematar o proxecto de mellora dos accesos á ponte colgante e á praia fluvial de Calvelo, na parroquia de Tenorio, que consistiu nunha actuación integral centrada tanto na rede viaria como na senda peonil deste espazo.

As obras consistiron na dotación dunha nova pavimentación na estrada de acceso ata a zona do aparcadoiro e no subministro de terra e áridos compactados no paseo descendente que conduce cara a ponte co obxectivo de favorecer a accesibilidade ao mesmo.

Estas tarefas completan o proxecto de mellora integral desta contorna, xa que previamente procedeuse á rexeneración e dotación de area da praia e á realización de rozas manuais e outras labores de limpeza nos espazos destinados aos merendeiros.

"Deixamos este emblemático espazo e todos os seus accesos nas mellores condicións, xa que cremos que é moi importante que así sexa tendo en conta que é un dos principais puntos turísticos do noso concello e que recibe a milleiros de persoas cada ano", explicou o alcalde.

Esta obra enmárcase no paquete de actuacións que Cerdedo-Cotobade está a desenvolver nas últimas semanas na área de vías e infraestruturas e que ten a punto de concluír unha decena de proxectos en Carballedo, Famelga, Tenorio, Viascón, Cutián, Loureiro e Rebordelo.