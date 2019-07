Detido por un delito de resistencia tras protagonizar un altercado porque se atopou o banco pechado

Comisaría da Policía Nacional en Marín © Daniel Santomé

Axentes da Policía Nacional de Marín detiveron na mañá deste venres a un home que estaba a protagonizar un altercado nunha entidade bancaria da localidade e desatendeu as peticións realizadas por parte do persoal do banco e dos propios policías para que cambiase a súa actitude e abandonase o lugar.

Todo ocorreu entre as 13.30 e as 14.00 horas deste venres. O home que finalmente resultou detido chegou a unha oficina do banco BBVA e atopoullo pechado porque estes días a sucursal ten horario reducido pola celebración das festas do Carmen. O persoal de ofíciaa estaba dentro das instalacións e, ao verlles e atoparse a porta pechada, reaccionou de forma violenta.

O home, segundo confirmaron fontes policiais, protagonizou un altercado no que se enfrontou aos traballadores e negábase a abandonar as instalacións, de modo que o persoal da entidade pediu axuda.

Ata o lugar desprazouse unha dotación da Policía Nacional que acabou detendo ao individuo por un delito de resistencia. Ademais, tras o seu arresto, os axentes decidiron trasladalo ao Hospital Montecelo para que recibise atención médica ante a sospeita de que non se atopase ben de saúde e sufrise algún tipo de patoloxía ou alteración psiquiátrica.