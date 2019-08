Detida por levar un bolso con euros, dólares, libras e pesos que quedara esquecido nunha terraza

Policia Nacional no Porto de Marín © Mónica Patxot

Mil euros, 300 dólares de Estados Unidos, 250 libras esterlinas, 5.000 pesos chilenos, 10.000 pesos uruguaios e outras moedas fraccionadas. Este é o botín que presuntamente logrou unha veciña de Pontevedra que acaba de ser detida polo furto dun bolso hai tres semanas en Marín.

Segundo a información facilitada pola Policía Nacional, o furto produciuse o pasado 22 de xullo na terraza dun establecemento de hostalería da rúa Méndez Núñez de Marín. A vítima tiña o bolso con todo ese diñeiro español e estranxeiro en efectivo dentro e a agora detida presuntamente furtoullo aproveitando o seu descoido.

A vítima esqueceu o bolso na terraza do establecemento hostaleiro tras estar a tomar unha consumición e, cando regresou, xa non estaba. Acudiu á Comisaria de Marín e presentou unha denuncia, de modo que os axentes do Grupo Local de Policía Xudicial abriron unha investigación.

As investigacións tendentes ao esclarecemento dos feitos conduciron á identificación dunha muller como presunta autora do furto. Trátase dunha muller de 30 anos veciña de Pontevedra, que foi detida.

Os axentes lograron recuperar parte do diñeiro en moeda estranxeira.