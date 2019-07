O Camiño Portugués, desde Caldas para o público alemán da man da blogueira Nicole Biarnes

Blogueira alemá Nicole Biarnes en Caldas de Reis © Correos

A bloguera alemá especializada en viaxes Nicole Biarnes atópase en Galicia percorrendo o Camiño Portugués pola Costa como parte dunha colaboración con Correos para promocionar este Roteiro Xacobeo en Alemaña, un dos dous países que máis peregrinos achega ao Camiño de Santiago. O outro é Italia.

Nicole Biarnes chegou este luns a Caldas de Reis, onde coñecerá lugares emblemáticos do Camiño de Santiago Portugués e da propia localidade, como a ponte, as burgas, os templos relixiosos do municipio e as áreas recreativas.

Correos programou visitas para que descubra os monumentos, as paisaxes e a gastronomía deste Roteiro Xacobeo durante o tempo que dure o seu xacobeo. Mentres tanto, ela contará no seu blogue especializado a súa experiencia como peregrina nas distintas etapas.

Ademais de promocionar o Camiño de Santiago, esta iniciativa tamén axudará a difundir o servizo de Correos Paq Mochila, para o transporte de mochilas dos peregrinos. Así, esta bloguera alemá poderá percorrer o roteiro libre de cargas. Etapa a etapa, os ruteros de Correos transportarán a súa equipaxe de aloxamento en aloxamento, como fai co de todos os peregrinos que realizan este Roteiro Xacobeo e contratan o servizo.

Correos tamén facilitou á bloguera alemá a tarxeta Correos Prepago Mastercard para o Camiño de Santiago. Esta tarxeta, que non está vinculada a ningunha conta corrente, permite ir facendo recargas seguras e esquecerse así dos cambios de divisa.

Xunto a Italia, Alemaña é o país estranxeiro do que procede o maior número de peregrinos que realizan o Camiño de Santiago: só en 2018, foron máis de 25.000 os peregrinos alemáns que recolleron o seu 'Compostela' na Oficina do Peregrino.

Ademais do transporte de mochilas no Camiño de Santiago -o Paq Mochila- , no que os ruteros transportan as maletas e mochilas da peregrinos etapa a etapa, de aloxamento en aloxamento; Correos ofrécelles o envío de bicicletas ao comezo do Camiño de Santiago ou de volta a casa ao finalizar o Camiño -o Paq Bicicleta-; ou o envío de maletas e paquetes a Santiago ou a calquera oficina de Correos do Camiño de Santiago - Paq Peregrino-.

Na web www.elcaminoconcorreos.com os peregrinos que realicen o Camiño Portugués atoparán información detallada de todas as etapas, acompañada de mapas, fotografías e os consellos dos carteiros que traballan a diario na zona. Na páxina web, os peregrinos contan tamén coa información e contacto de 5.000 aloxamentos do Camiño de Santiago.