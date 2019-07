A Xunta agarda que en setembro remate o traslado de oficinas ao novo edificio xudicial da Parda

Os dous edificios dos xulgados da Parda © PontevedraViva

Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia, sinalaba este luns que espera que este mes rematen os traballos de construción do novo edificio dos xulgados da Parda. Indicou que se ve a obra moi avanzada e que o compromiso do contratista era que ao longo de xullo entréguese a obra.

Desta forma, segundo as previsións da administración autonómica, nos meses de agosto e de setembro levaría a cabo o traslado de oficinas que pasarán do antigo edificio á nova sede xudicial, coa intención de que durante o último trimestre estea a funcionar.

Ao mesmo tempo, avanzou que as obras de rehabilitación previstas no primeiro edificio xudicial comezarán a realizarse durante o proceso de traslado, durante leste mesmo verán. Rueda indicou que estes traballos realizaranse para repartir os departamentos entre ambas as sedes e espera que, a finais deste 2019 os dous edificios atópense plenamente operativos.

O orzamento de todas estas obras é de 20 millóns de euros.