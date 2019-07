Médico Ballina estreará parque infantil en tres meses

Recreación do futuro parque infantil de Médico Ballina © Concello de Pontevedra

O parque infantil de Médico Ballina estará listo en tres meses. A Mesa de Contratación do Concello de Pontevedra vén de aprobar a adxudicación á empresa Bricantel España a execución do proxecto, que ten un orzamento de 157.520 euros.

A nova infraestrutura instalarase sobre a cuberta do túnel do tren, na marxe dereita da rúa Médico Ballina, en dirección a Santiago. Ocupará unha parcela de 1.200 metros cadrados, onde haberá espacio para as zonas de ocio infantil e tamén para a estancia e esparcimento dos acompañantes da cativada. Na entrada ao parque, onde se situarán os acompañantes, o prego recolle a colocación de catro bancos, papeleiras, mesas con xogo de mesa, mesa de pinpong e unha fonte adaptada para mobilidade reducida.

Na zona de xogos, o proxecto non especifica que tipo de bambáns vanse colocar, pero marca como obrigados un xogo inclusivo e bambáns con unha cadeira tipo cueiro e outra inclusiva tipo hamaca; un xogo de tirolina e outro tipo cesta múltiple.