A burocracia administrativa atrasa a xaneiro o parque infantil de Médico Ballina

En xaneiro, cinco meses despois do previsto. É a nova data na que, segundo as previsións do Concello de Pontevedra, poderán comezar as obras de construción do ansiado parque infantil de Médico Ballina.

Problemas administrativos entre o Concello e ADIF impediron que, ata o de agora, non puidesen iniciar os traballos, adxudicados o pasado mes de xullo á empresa Brincatel España.

O organismo ferroviario saldou a débeda económica duns 5.000 euros que tiña coa administración municipal por recibos impagados de auga e IBI e esta, pola súa banda, puido pagar os case 1.500 euros que reclamaba ADIF pola elaboración dun informe.

Este informe, segundo explicou o edil socialista Iván Puentes, certifica que as obras previstas non presentan problemas de ningún tipo sobre o trazado ferroviario que pasa por baixo da parcela na que se situará o parque.

O Concello, por tanto, espera ter o terreo despexado para iniciar os traballos en breve e no momento no que os trámites burocráticos queden liquidados definitivamente ordenarán á empresa adxudicataria que, de maneira urxente, comece coas obras.

Este parque infantil, que ten un orzamento de 157.520,79 euros, ten un prazo de execución de tres meses e ocupará un espazo duns 1.200 metros cadrados.

O proxecto prevé crear unha zona de estancia destinada aos acompañantes dos nenos no acceso ao parque e doutra traseira na que se instalarán os diversos xogos infantís.

A área de lecer para os máis pequenos contará cun peche perimetral, un pavimento de céspede artificial e unha ampla variedade de xogos, entre eles unha tirolesa, un pórtico de randeeiras con dúas cadeiras planas, unha randeeira con forma de cesto, unha zona de xincana, paneis lúdicos para xogar ao tres e o catro en raia, un labirinto inclusivo e randeeiras con resortes.

A zona de descanso dispoñerá de catro bancos, tres papeleiras, unha mesa de ping-pong, dúas mesas con taboleiros para xogos de mesa (xadrez e parchís) e bancos incorporados, tres papeleiras e fontes de auga adaptadas a persoas con mobilidade reducida.