Telmo Martín incrementa el coste de su gobierno hasta los 276.000 euros anuales

A proposta do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín sobre as dedicacións parciais (7) e exclusivas (3) suma un total de 276.000 euros anuais. Desde o gabinete de comunicación do Concello de Sanxenxo recoñeceron que isto "supón un incremento de 33.000 euros sobre os 243.000 euros do cuatripartito, que estaba composto por 9 concelleiros fronte aos 10 do novo goberno".

O alcalde, Telmo Martín percibirá por unha dedicación parcial 48.600 euros anuais. Os catro tenentes de alcalde, María Deza, Juan Deza, Marcos Guisasola e Paz Lago, con dedicación parcial, percibirán 22.600 euros cada un.

Terán dedicación exclusiva os concelleiros Daniel Arosa, Flavia Besada e Óscar Vilar que cobrarán 30.600 euros. E os edís Paula Martínez e Jaime Leiro, percibirán 22.600 euros ao ano por ter cada un deles unha dedicación parcial.

Tamén se presentou a proposta sobre a composición dos consellos de administración das tres empresas municipais de Turismo, Nauta e Insula e o organismo autónomo de Terra.

A asignación por asistencia dos concelleiros da oposición ás comisións informativas e os plenos na pasada lexislatura era de 90,15 euros en ambos os casos. A nova proposta sobe a asignación por comisión a 95 e a 190 euros no caso dos plenos.