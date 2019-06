Primeiras tomas de contacto cos seus departamentos dos concelleiros Jaime Leiro e Daniel Arosa

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín e os concelleiros de seguridade cidadá Jaime Leiro e de servizos sociais, deportes e mocidade Daniel Arosa, mantiveron este martes a primeira reunión cos departamentos e servizos de cada concellería.

O alcalde e Jaime Leiro xa visitaron este luns a sede da Policía Local e o martes mantiveron unha reunión na alcaldía, na que estivo presente o Sarxento Xefe e o Cabo da Policía Local. Falouse da composición do persoal, do operativo de reforzo do verán e as necesidades do servizo.

Posteriormente o alcalde e o concelleiro desprazáronse ás dependencias do servizo de emerxencias onde saudaron aos tres bombeiros que estaban de garda e mantiveron un breve encontro con Pablo Leiro, o bombeiro responsable das oficinas e creador das innovadoras aplicacións informáticas que ten este servizo. Tamén saudaron aos socorristas e sanitarios que estaban a participar nunha sesión de formación.

Jaime Leiro, destacou "afronto este reto con moitas ganas de traballar para seguir mellorando a seguridade cidadá, unha prioridade do goberno".

Pola súa banda, Daniel Arousa, coñeceu ao persoal de deportes e mocidade e ao do departamento de servizos sociais. En deportes púxose rapidamente ao día, para coñecer todos e cada un dos clubs que hai no Concello, cos que terá unha rolda de chamadas para presentarse e pautar unhas reunións con eles. En mocidade coñeceu as diferentes accións que integran o programa "+ Xuventude, máis Concello".

Nas instalacións de Portonovo o alcalde e o concelleiro estiveron co persoal de servizos sociais coas que Daniel Arousa ten previsto reunirse individualmente para coñecer de primeira man cada departamento.

Daniel Arosa, destaca "chego á concellería con moita ilusión e con ganas de mellorar as diferentes áreas da miña competencia".